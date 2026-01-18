hellas1903 calciomercato Ufficiale, Lirola è un giocatore del Verona

gazzanet

Ufficiale, Lirola è un giocatore del Verona

Ufficiale, Lirola è un giocatore del Verona - immagine 1
Lo spagnolo in gialloblù a titolo gratuito e definitivo dall'OM. Contratto fino al 30 giugno
Redazione Hellas1903

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dall'Olympique de Marseille, le prestazioni sportive dell'esterno spagnolo Pol Lirola, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026".

Con questa nota il Verona ha ufficializzato l'arrivo in gialloblù di Pol Lirola.

Il difensore ha giocato in Italia con Sassuolo, Fiorentina e Frosinone.

 

Leggi anche
Serie A, la Fiorentina vince a Bologna, tra Parma e Genoa è 0-0
Nicola: “Col Verona vogliamo fare una partita di spessore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA