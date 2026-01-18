"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dall'Olympique de Marseille, le prestazioni sportive dell'esterno spagnolo Pol Lirola, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026".
Ufficiale, Lirola è un giocatore del Verona
Lo spagnolo in gialloblù a titolo gratuito e definitivo dall'OM. Contratto fino al 30 giugno
Con questa nota il Verona ha ufficializzato l'arrivo in gialloblù di Pol Lirola.
Il difensore ha giocato in Italia con Sassuolo, Fiorentina e Frosinone.
