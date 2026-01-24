Ufficiale, Nuñez va al Valencia. I motivi della partenza dal Verona

Unai Nuñez è ufficialmente un giocatore del Valencia.
Incomprensioni con staff e ambiente alla base della separazione tra il difensore e l'Hellas
L'annuncio l'ha dato il club spagnolo, che ha rilevato il difensore in prestito fino a fine stagione dal Celta Vigo.
Dallo stesso Celta, in estate, Nuñez era arrivato all'Hellas, in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.
Per lui, in gialloblù, 17 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Nuñez è stato un titolare fisso del Verona e la sua partenza è stata una sorpresa.
I motivi del saluto anticipato all'Hellas starebbero in alcune incomprensioni emerse nelle scorse settimane con lo staff e l'ambiente, sfociate in tensioni che hanno portato giocatore e club a decidere per la separazione.
