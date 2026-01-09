Ufficiale, Verona ecco l’attaccante Isaac: contratto triennale

Mancava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato in mattinata: il brasiliano Isaac è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Ecco il comunicato:

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dal Clube Atlético Mineiro, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Isaac Aguiar Tomich, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Governardor Valadares, in Brasile, il 26 marzo 2004, Isaac è un attaccante ambidestro. Cresciuto nel Settore Giovanile dell'Atlético Mineiro, ha debuttato in Prima squadra il 7 aprile 2023, nella gara di Coppa Libertadores persa per 1-0 contro il Club Libertad. Nello stesso anno, e in quello successivo, vince con la maglia bianconera il Campionato Mineiro, la principale competizione calcistica dello Stato del Minas Gerais. Nella stagione 2024/25 si trasferisce in prestito al Nacional, Club che milita in Primeira Liga, la massima serie portoghese. Nella sua prima esperienza nel calcio europeo colleziona 29 presenze, 3 gol e 1 assist. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Isaac, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.