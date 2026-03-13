De Rossi: “Col Verona partita molto difficile e dalle tante insidie”

L'allenatore del Genoa: "Dovremo essere aggressivi e ordinati"

Redazione Hellas1903 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 11:55)

Le parole di Daniele De Rossi nella conferenza stampa prima di Verona-Genoa.

"Come arriva la squadra dal punto di vista fisico? Sono a buon punto. Hanno lavorato bene. Ci sono situazioni al limite come Baldanzi o come qualche altro giocatore che ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Tommaso lo valutiamo giorno dopo giorno ma abbiamo lavorato bene sul Verona e su quanto siano vivi. Il lavoro è stato sia fisico che mentale.

La vittori con la Roma ci ha dato più convinzione. Se siamo una squadra aggressiva e ordinata diventiamo una squadra difficile per chiunque. La stessa aggressività e attenzione la dobbiamo utilizzare a Verona.

Le insidie sono tantissime. La vittoria del Verona a Bologna non penso sia stata una brutta notizia nella preparazione della gara, ci ha reso facile il lavoro di comunicare alla squadra quanto sia difficile questa partita. Le squadre che stanno lì in fondo come Hellas o Pisa possono essere battezzate come retrocesse ma non è così: mancano tante partite e Verona è una piazza calda e qualche rimonta in passato l’ha fatta".