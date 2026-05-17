Centrocampo con Lovric, Gagliardini e Bernede
Le formazioni ufficiali di Inter e Verona:
INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martinez, BonnyA disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Zielinski, Thuram, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Akanji, Bisseck, Dimarco, Cocchi, Mosconi, Esposito, BastoniAllenatore: Cristian Chivu
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, BowieA disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, VermesanAllenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)
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