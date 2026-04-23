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Verona-Lecce, al Bentegodi arbitra Massa

Verona-Lecce, al Bentegodi arbitra Massa - immagine 1
Il direttore di gara di Imperia designato per la partita di sabato al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Lecce, match valido per la 34a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 25 aprile alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)

IV uomo: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)

AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

fonte: hellasverona.it

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