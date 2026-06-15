Il calcio europeo registra uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni. José Mourinho siederà nuovamente sulla panchina del Real Madrid a partire dalla prossima stagione, dopo che l'8 giugno 2026 Florentino Perez ha ottenuto la rielezione alla presidenza dei Blancos con il 65% dei voti.

Il programma sportivo presentato dal numero uno del club madrileno includeva proprio il rientro del tecnico portoghese come elemento centrale: una promessa fatta ai soci durante la campagna elettorale e mantenuta nel giro di poche ore dall'esito delle urne. Per sciogliere il vincolo che legava lo Special One al Benfica, il club spagnolo verserà ai portoghesi una clausola rescissoria pari a 15 milioni di euro.

Un contratto biennale e un primato che pesa nella storia del calcio

L'accordo raggiunto tra Mourinho e il Real Madrid avrà una durata di due stagioni, con scadenza fissata al 2028. Nel contratto figura una clausola che prevede il prolungamento automatico per un terzo anno nel caso in cui il tecnico riuscisse a conquistare la Liga.

La cifra spesa per liberarlo dal Benfica porta il computo complessivo delle clausole rescissorie pagate per ingaggiare Mourinho lungo la sua carriera a quota 37 milioni di euro, considerando i precedenti riscatti versati a Porto, Inter e al Benfica stesso. Questo dato consolida un primato singolare nel panorama internazionale, dato che nessun altro tecnico ha mai generato un volume simile di indennizzi contrattuali nei trasferimenti tra club.

Il rientro a Madrid assume quindi un significato che va oltre la scelta tecnica, perché segna anche il punto più alto in termini economici della parabola professionale dell'allenatore di Setúbal. Gli osservatori che seguono le quote champions league hanno già iniziato a rivedere le proiezioni sulla competizione europea proprio alla luce di questo annuncio, dato il peso specifico che la figura del portoghese porta sempre con sé nelle gare ad eliminazione diretta.

Le mosse di mercato e l'obiettivo Champions

L'orizzonte tracciato da Florentino Perez per la nuova era guidata da Mourinho ha un nome preciso: la conquista della sedicesima Champions League. Il presidente ha messo a disposizione del tecnico portoghese una campagna acquisti ambiziosa, costruita sulle indicazioni arrivate direttamente dallo staff tecnico. Le prime mosse hanno riguardato il reparto arretrato, individuato come prioritario nelle richieste dell'allenatore.

Il difensore centrale Ibrahima Konaté è stato bloccato a parametro zero in uscita dal Liverpool, mentre per l'esterno olandese Denzel Dumfries il Real Madrid pagherà all'Inter la clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. A questi due innesti si aggiungerà un investimento di portata ancora maggiore, dato che Perez ha garantito un colpo da 150 milioni di euro destinato a rinforzare l'attacco o la mediana con un profilo di livello mondiale.

Tra gli altri nomi accostati al club madrileno figura quello del difensore italiano Riccardo Calafiori, seguito con attenzione dagli emissari spagnoli. La strategia complessiva delinea dunque una squadra costruita in via teorica per competere su tutti i fronti, con una rosa ampia e capace di reggere il ritmo imposto da un calendario sempre più fitto. La sfida che attende Mourinho riguarda anche la capacità di amalgamare i nuovi arrivi con il gruppo storico, in una piazza che pretende risultati immediati e che vede nel ritorno dello Special One la chiave per riaprire un ciclo vincente in Europa.