Per decenni il tifo per l'Hellas si e vissuto quasi soltanto tra le gradinate del Bentegodi, tra sciarpe gialloblu e cori tramandati di generazione in generazione. Negli ultimi anni qualcosa si e allargato: buona parte della giornata di un tifoso passa anche fuori dallo stadio, dentro lo schermo di uno smartphone. App ufficiali, community private, statistiche e contenuti video hanno riempito lo spazio tra una partita e l'altra, cambiando il modo in cui si segue la squadra.

Non riguarda soltanto Verona. E un cambiamento diffuso in tutto il tifo italiano, ma tra i sostenitori dell'Hellas si notano abitudini piuttosto precise, legate anche alla storia recente del club e al legame stretto con la citta.

Dall'account ufficiale alla seconda schermata

Guardare la partita non basta piu. Molti tifosi tengono aperta una seconda schermata durante i novanta minuti, tra l'app del club e i canali social della squadra, per commenti in diretta, formazioni ufficiali e reazioni a caldo dopo ogni episodio.

Le societa di Serie B, Hellas compresa, hanno investito negli ultimi anni su contenuti pensati apposta per questo consumo parallelo: brevi video dagli spogliatoi, interviste flash, sondaggi durante l'intervallo.

I fan token e l'appartenenza che diventa digitale

Alcuni club italiani ed europei hanno sperimentato i cosiddetti fan token, gettoni digitali che permettono di votare su decisioni minori legate al club, dalla musica allo stadio alla scelta di alcuni contenuti social. Per l'Hellas il fenomeno resta marginale rispetto a squadre di categoria superiore, ma anche tra i tifosi veronesi cresce la curiosita verso queste forme di partecipazione.

Non si tratta di sostituire l'abbonamento o la trasferta, piuttosto di aggiungere un modo per sentirsi parte del club anche quando lo stadio e lontano.

Il tempo libero digitale del tifoso, tra gioco e curiosita

Il tempo che un tempo si passava a sfogliare la Gazzetta oggi si divide tra contenuti diversi, e tra questi rientra anche l'intrattenimento digitale in senso piu ampio, compreso il gioco online regolamentato. In Italia il settore resta sotto il controllo dell'

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

, che rilascia le licenze e verifica il rispetto delle regole da parte degli operatori.

Chi si avvicina per curiosita a questo mondo, magari partendo da un confronto tra piattaforme diverse, trova spesso in sito leader nel settore un punto di riferimento per orientarsi tra le proposte disponibili, senza dover fare affidamento su fonti meno chiare.

Resta comunque un aspetto laterale rispetto al tifo vero e proprio, che per la maggior parte dei sostenitori gialloblu continua a ruotare attorno alla squadra e ai risultati sul campo.

Le community private, il nuovo bar dello sport

Discord e Telegram hanno preso il posto che un tempo apparteneva al bar sotto casa. Gruppi da poche decine di persone fino a community da migliaia di iscritti commentano ogni mossa di mercato, ogni comunicato stampa, ogni voce di corridoio sulla rosa e sullo staff tecnico.

La differenza rispetto ai social pubblici sta nel tono: dentro queste chat il confronto e piu diretto, a volte piu duro, ma anche piu informato, perche chi resta iscritto per mesi conosce la storia recente della squadra.

Le statistiche avanzate entrano nel linguaggio dei tifosi

Termini che fino a pochi anni fa restavano confinati agli addetti ai lavori, come gli expected goals o il pressing avversario, oggi circolano tranquillamente nelle discussioni tra tifosi. App di statistiche e siti specializzati hanno reso questi dati accessibili a chiunque abbia uno smartphone.

Per una squadra come l'Hellas, che spesso si gioca la salvezza punto per punto, questi strumenti aiutano a leggere la stagione con meno emotivita e piu contesto, anche nei momenti piu complicati come la scorsa retrocessione.

Podcast e archivi video, la memoria gialloblu si sposta online

Interviste a ex giocatori, materiali d'archivio e podcast dedicati alla storia del club hanno trovato una seconda vita sulle piattaforme digitali. Chi non ha vissuto lo scudetto dell'ottantacinque puo recuperarne pezzi attraverso contenuti pensati apposta per il web.

Questo lavoro di archivio non sostituisce la memoria diretta dei tifosi piu adulti, ma la rende disponibile anche a chi si e avvicinato all'Hellas negli ultimi anni.

Le voci indipendenti, blog e canali dal basso

Accanto ai canali ufficiali sono cresciuti spazi indipendenti, curati da tifosi per altri tifosi, con analisi di mercato, rubriche sulle giovanili e approfondimenti sulla storia del club. Anche i

sondaggi che Hellas1903 dedica regolarmente ai temi piu discussi dal tifo

aiutano a fotografare l'umore della piazza tra una giornata di campionato e l'altra.

Questi spazi non competono con l'informazione ufficiale, la completano, offrendo un punto di vista piu vicino a chi vive la squadra ogni giorno.

Il tifo per l'Hellas resta legato allo stadio e alla citta, ma si e allargato a una rete di strumenti che accompagnano i sostenitori lungo tutta la settimana. App, dati, community e contenuti digitali non hanno sostituito il rito della domenica, lo hanno semplicemente reso piu continuo.



