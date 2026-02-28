Jean-Daniel Akpa-Akpro parla in conferenza stampa dopo la gara del Verona col Napoli, finita 1 a 2.
hellas1903 news Akpa-Akpro: “Peccato ma restiamo positivi, giocando così possiamo vincere tante partite”
gazzanet
Akpa-Akpro: “Peccato ma restiamo positivi, giocando così possiamo vincere tante partite”
Il centrocampista: "Futuro? Qui sto bene ma non ci penso, lottiamo fino alla fine"
"Un grande peccato - dice il centrocampista gialloblù - abbiamo avuto la possibilità di fare un gol e volevamo il secondo. In questa stagione è già successo, abbiamo pareggiato e poi abbiamo preso il secondo. Dobbiamo però continuare a rimanere positivi ed a crederci.
Come si supera questa sconfitta? Dobbiamo pensare sempre positivo, crederci fino alla fine, rimanere saldi nel gruppo, lavorare. Se giochiamo così sempre, possiamo vincere tante partite.
Al Verona anche il prossimo anno? Sto bene qui, ma non ci penso, la stagione è difficile, non penso al futuro, penso solo a lavorare giorno per giorno. È un peccato che la stagione stia andando così, pensiamo a fare bene e a lottare fino alla fine".
© RIPRODUZIONE RISERVATA