Dopo il Verona, suo primo incarico da direttore sportivo a 38 anni, quando fu consigliato da Filippo Fusco a Maurizio Setti nel 2018 (in gialloblù subito promozione in A dove ottenne in tre anni un 9° e un 10° posto con Juric, e un altro 9° con Tudor), l'Atalanta, con cui ha vinto l'Europa League.

Ora Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma, come ufficialmente annunciato dal club giallorosso. Un'ascesa fulminea e meritatissima, a seguito di grandi risultati ottenuti, quella del ds abruzzese, che approda nella capitale fortemente voluto da Gian Piero Gasperini.

Per portarlo in giallorosso il club dei Friedkin ha dovuto condurre una vera e propria trattativa. Percassi, infatti, non ha voluto inizialmente liberare il ds, sotto contratto, anche se aveva già ingaggiato Giuntoli come successore. Questo, si dice, per non dare vantaggi alla Roma, considerata una concorrente. Il club giallorosso ha dovuto quindi spingere non poco per averlo ufficialmente.

"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club.

Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo.

D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive.

La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!

Benvenuto a Roma!"