Allegri: “Il Verona è molto vivo, serve una partita di squadra”

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Veniamo da due sconfitte e tra partite nelle ultime quattro in cui non abbiamo segnato. È una partita importante per tornare alla vittoria. Il Verona è ancora molto vivo, ha contropiedisti e fisicità. Servirà una partita di squadra, affrontando il momento in totale serenità e facendo le cose in maniera ordinata. Mancano sei partite alla fine della stagione e domani è una partita importante per il nostro obiettivo. Serviranno totale serenità, compattezza e grande ordine".