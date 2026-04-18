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Allegri: “Il Verona è molto vivo, serve una partita di squadra”

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Il tecnico del Milan: "Ci aspetta una gara importante per il nostro obiettivo"
Redazione Hellas1903

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara de rossoneri con il Verona, domani al Bentegodi.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Veniamo da due sconfitte e tra partite nelle ultime quattro in cui non abbiamo segnato. È una partita importante per tornare alla vittoria. Il Verona è ancora molto vivo, ha contropiedisti e fisicità. Servirà una partita di squadra, affrontando il momento in totale serenità e facendo le cose in maniera ordinata. Mancano sei partite alla fine della stagione e domani è una partita importante per il nostro obiettivo. Serviranno totale serenità, compattezza e grande ordine".

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