Attacco Verona, Orban o Mosquera? Il dubbio di Zanetti

Situazione da valutare in avanti per Zanetti. Dal via ci sarà Giovane
Ballottaggio in attacco che torna per la partita del Verona con il Torino.

Come già col Milan, Paolo Zanetti valuta se schierare dal via, al fianco di Giovane, Daniel Mosquera o Gift Orban.

Situazione da verificare in queste ore. A San Siro, nell'Hellas, dopo un tempo, le due punte titolari, Giovane e Mosquera, sono state rimpiazzate da Orban e Sarr.

