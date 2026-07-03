L'allenatore dell'Hellas più grande di sempre è nato il 3 luglio 1935
Auguri, Mister!
Osvaldo Bagnoli compie oggi 91 anni. L'allenatore del Verona più grande di sempre, dell'Hellas dello Scudetto, della cavalcate nelle coppe europee, delle finali di Coppa Italia, dei campioni e dei sogni realizzati, è nato il 3 luglio 1935, a Milano.
Del Verona è stato anche giocatore, vestendo la maglia gialloblù dal 1957 al 1960.
Una leggenda che ha segnato la passione per l'Hellas, un grande uomo la cui impronta profonda ha segnato la storia dell'Hellas, con una grande traccia per tutto il calcio.
Per lui, 384 partite sulla panchina del Verona, record di ogni tempo.
Oltre a numeri, Osvaldo è il Mito che rimane per sempre.
Buon compleanno!
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