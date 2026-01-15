Tutti aspettavano il suo rientro dopo la Coppa d'Africa ma Rafik Belghali non è nemmeno in panchina per la sfida col Bologna.
hellas1903 news Belghali salta la sfida col Bologna, ecco il motivo
gazzanet
Belghali salta la sfida col Bologna, ecco il motivo
L'esterno costretto al forfait e non ci sono buone notizie
Convocato ieri, l'esterno ha patito una distorsione alla caviglia durante l'ultima gara della competizione in Marocco e dunque è costretto a saltare il recupero di campionato, puntando ad esserci per la trasferta del Verona a Cremona, ma per questo bisognerà attendere comunicazioni ufficiali ad ora non pervenute.
