Belghali salta la sfida col Bologna, ecco il motivo

L'esterno costretto al forfait e non ci sono buone notizie

Tutti aspettavano il suo rientro dopo la Coppa d'Africa ma Rafik Belghali non è nemmeno in panchina per la sfida col Bologna.

Convocato ieri, l'esterno ha patito una distorsione alla caviglia durante l'ultima gara della competizione in Marocco e dunque è costretto a saltare il recupero di campionato, puntando ad esserci per la trasferta del Verona a Cremona, ma per questo bisognerà attendere comunicazioni ufficiali ad ora non pervenute.