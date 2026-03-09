hellas1903 news Bella-Kotchap, lo stop non sarà breve: può tornare dopo la sosta

Bella-Kotchap, lo stop non sarà breve: può tornare dopo la sosta

Il difensore tedesco salterà anche le partite con Genoa e Atalanta per tornare ad aprile
Recupero da valutare per Armel Bella-Kotchap.

Fermato da un problema muscolare nella partita col Napoli, il difensore si è bloccato a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro.

I tempi per il suo rientro non appaiono brevi.

Probabile che il giocatore, out col Bologna, torni a disposizione dopo la sosta per le gare delle nazionali e che salti, intanto, gli impegni del Verona con Genoa e Atalanta, per essere di nuovo pronto ad aprile.

