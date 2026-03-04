hellas1903 news Bella-Kotchap stop, non recupera per la partita col Bologna

Nelle prossime ore il Verona comunicherà l'entità dell'infortunio che ha bloccato il difensore
Redazione Hellas1903

Armel Bella-Kotchap salterà la partita del Verona col Bologna.

Il difensore si è fermato per un problema muscolare sabato con il Napoli. Nelle prossime ore è atteso un bollettino medico dell'Hellas che comunicherà i dettagli e l'entità dell'infortunio.

Al Dall'Ara, domenica, Bella-Kotchap non sarà a disposizione.

