Armel Bella-Kotchap salterà la partita del Verona col Bologna.
Bella-Kotchap stop, non recupera per la partita col Bologna
Nelle prossime ore il Verona comunicherà l'entità dell'infortunio che ha bloccato il difensore
Il difensore si è fermato per un problema muscolare sabato con il Napoli. Nelle prossime ore è atteso un bollettino medico dell'Hellas che comunicherà i dettagli e l'entità dell'infortunio.
Al Dall'Ara, domenica, Bella-Kotchap non sarà a disposizione.
