Bella-Kotchap: “Tre punti che valgono il doppio, messaggio forte alle altre”

Il difensore: "Tre punti che ci fanno felici, ma il percorso è ancora lungo"

Redazione Hellas1903 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 18:17)

Straordinario interprete della gara che ha visto il Verona vincere al Franchi per 2-1, Bella-Kotchap ha parlato in conferenza stampa.

"È una vittoria molto importante per noi - ha detto il difensore tedesco - sapevamo l'importanza della partita e non volevamo perdere. I tre punti hanno un valore doppio, siamo molto felici.

È una vittoria che, penso, ci possa dare molta autostima, ma siamo ben consapevoli che il percorso sia ancora lungo, difficile e pieno di ostacoli.

Se sto tornando ai livelli che mi portarono al Mondiale nel 2022 con la Germania? Sì, sono felice perchè sto riuscendo ad aiutare al meglio la squadra, ma posso ancora migliorare e devo continuare così. Oggi mandiamo il messaggio che possiamo giocarcela con chiunque. Lo avevamo già dimostrato ma oggi il messaggio è molto più forte".