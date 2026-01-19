Bernede: “Abbiamo preso un punto molto buono, ma ne volevamo tre”

Il francese: "Ora ci attendono sfide importanti e non dobbiamo farci trovare impreparati"

Redazione Hellas1903 19 gennaio - 21:47

Antoine Bernede commenta in conferenza stampa la gara del Verona a Cremona, conclusasi 0-0.

"Abbiamo preso un punto molto buono per noi in una sfida abbastanza equilibrata. Ci siamo espressi bene, sappiamo che la nostra situazione di classifica non è esaltante. Sono comunque orgoglioso della mia squadra, ora ci attendono sfide importanti e non dobbiamo farci trovare impreparati.

Naturalmente cercavamo la vittoria ma non l'abbiamo ottenuta. Per poter sperare nella salvezza abbiamo ancora diverse sfide da vincere. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare non sfruttate, questo ci servirà per cercare di lavorare su quest'aspetto e di migliorare

Centrocampo a due. Sono stato impiegato a centrocampo ma io devo badare molto alla fase difensiva. Nel primo tempo avevo meno libertà offensiva, nel secondo ne ho avuta di più e ho cercato di aiutare i miei compagni come potevo in questo senso, posso giocare in entrambe le posizioni in base alle esigenze della squadra".