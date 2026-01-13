Due turni di squalifica costano la trasferta a Verona per Nicolò Cambiaghi, espulso nella gara contro il Como.
Bologna a Verona senza Cambiaghi e Lucumí. Torna Skorupski
Bologna a Verona senza Cambiaghi e Lucumí. Torna Skorupski
Italiano perde il centrocampista per squalifica e il difensore per infortunio
Vincenzo Italiano dopo Bernardeschi perde anche Jhon Lucumí, che per una lesione al bicipite femorale sarà fuori per un mese.
È tornato in gruppo Lukasz Skorupski, che sarà convocabile per il match del Bentegodi. Italiano deciderà se farlo tornare tra i pali giovedì o se lasciare ancora Ravaglia a difendere la porta.
