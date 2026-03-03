Bologna, Odgaard: “Europa League? Prima pensiamo al Verona”

Il Bologna, fresco del successo esterno sul campo del Pisa per 1-0, si prepara ai prossimi impegni. Di particolare rilievo il derby italiano in Europa League con la Roma, previsto per giovedì 12 marzo al Dall'Ara con la gara di andata degli ottavi di finale della competizione.
L'attaccante: "Testa al campionato, poi alla partita con la Roma"
Jens Odgaard, autore del gol vincente al 90' ieri sera all'Arena Garibaldi, ha parlato a Dazn dopo la partita. "Sono contento di essere tornato alla rete, ma soprattutto sono felice dei tre punti, e di aver aiutato la squadra - ha detto l'attaccante - grande merito va anche a Skorupski che ha fatto un’ottima partita. L’Europa League è importante ma prima della partita con la Roma dobbiamo pensare alla gara di domenica col Verona. Ora ci godiamo questa vittoria".
