Bologna, Odgaard: “Europa League? Prima pensiamo al Verona”

Jens Odgaard, autore del gol vincente al 90' ieri sera all'Arena Garibaldi, ha parlato a Dazn dopo la partita. "Sono contento di essere tornato alla rete, ma soprattutto sono felice dei tre punti, e di aver aiutato la squadra - ha detto l'attaccante - grande merito va anche a Skorupski che ha fatto un’ottima partita. L’Europa League è importante ma prima della partita con la Roma dobbiamo pensare alla gara di domenica col Verona. Ora ci godiamo questa vittoria".