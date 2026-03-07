Bologna, più di 27 mila al Dall’Ara per la sfida col Verona. In 500 i gialloblù

Per la sfida di domani tra Bologna e Verona la prevendita al Dall'Ara ha già superato quota 27 mila spettatori, un dato significativo se si considera che l’affluenza aveva avuto alti e bassi negli ultimi turni casalinghi: 24 mila spettatori contro il Parma, 17 mila nella sfida con la Lazio, 23 mila nella gara con l’Udinese e poco più di 20 mila nel match europeo contro il Brann. Tre vittorie consecutive in campionato, cinque se si considerano anche le partite di Europa League, hanno riportato entusiasmo.
gazzanet
Nel settore ospiti sono attesi circa 500 tifosi dell'Hellas, con la prevendita che ieri ha superato quota 400.
