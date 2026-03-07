Bologna, più di 27 mila al Dall’Ara per la sfida col Verona. In 500 i gialloblù

Per la sfida di domani tra Bologna e Verona la prevendita al Dall'Ara ha già superato quota 27 mila spettatori, un dato significativo se si considera che l’affluenza aveva avuto alti e bassi negli ultimi turni casalinghi: 24 mila spettatori contro il Parma, 17 mila nella sfida con la Lazio, 23 mila nella gara con l’Udinese e poco più di 20 mila nel match europeo contro il Brann. Tre vittorie consecutive in campionato, cinque se si considerano anche le partite di Europa League, hanno riportato entusiasmo.