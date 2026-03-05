Sono stati designati i direttori di gara di Bologna-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 8 marzo alle ore 15, allo stadio 'Renato Dall'Ara'.
hellas1903 news Bologna-Verona, al Dall’Ara arbitra Mucera
Il direttore di gara di Palermo designato per la partita di domenica
Arbitro: Giuseppe Mucera (Sez. AIA di Palermo)
Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano)
IV uomo: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)
VAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)
AVAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)
fonte: hellasverona.it
