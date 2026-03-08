Le formazioni ufficiali di Bologna e Verona:
hellas1903 news Bologna-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie con Orban, in difesa Frese
gazzanet
Bologna-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie con Orban, in difesa Frese
Oyegoke e Bradaric esterni, panchina per Valentini
BOLOGNA (4-3-3): Skurupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Rowe, Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Castro
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Bernardeschi, Casale, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez
Allenatore: Vincenzo Italiano
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giuseppe Mucera (Sez. AIA di Palermo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA