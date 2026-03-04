Alessandro Budel, ex centrocampista ora commentatore a Dazn, parla a Tuttomercatoweb della zona rossa della classifica della serie A, iniziando dalla situazione della Fiorentina.
Budel: “Per la B rischia anche la Fiorentina se gioca come a Udine. Verona e Pisa…”
"Con Vanoli qualcosa di buono si è visto, anche se nell'ultima trasferta a Udine la squadra era irriconoscibile. La Fiorentina continua a fare tanti errori tattici, tecnici, ma soprattutto di atteggiamento. Tutte le volte che prova a fare la partita fa bene, perché non ha le caratteristiche per stare bassa e ripartire.
Le più a rischio? Oggi dai per condannate Pisa e Verona a meno che non succeda un miracolo, per la terza credo sia una lotta tra Lecce e Cremonese che hanno qualcosa in meno come rosa rispetto alle altre in corsa ma se la Fiorentina gioca come a Udine rischia. Anche perché il Lecce ad esempio è abituato a lottare fino alla fine. La Fiorentina quando gioca in maniera imponente contro una delle dirette concorrenti è più forte ma se non riesce a pareggiare lo spirito che ci mettono le altre è un problema".
