Budel: “Per la B rischia anche la Fiorentina se gioca come a Udine. Verona e Pisa…”

"Con Vanoli qualcosa di buono si è visto, anche se nell'ultima trasferta a Udine la squadra era irriconoscibile. La Fiorentina continua a fare tanti errori tattici, tecnici, ma soprattutto di atteggiamento. Tutte le volte che prova a fare la partita fa bene, perché non ha le caratteristiche per stare bassa e ripartire.

Le più a rischio? Oggi dai per condannate Pisa e Verona a meno che non succeda un miracolo, per la terza credo sia una lotta tra Lecce e Cremonese che hanno qualcosa in meno come rosa rispetto alle altre in corsa ma se la Fiorentina gioca come a Udine rischia. Anche perché il Lecce ad esempio è abituato a lottare fino alla fine. La Fiorentina quando gioca in maniera imponente contro una delle dirette concorrenti è più forte ma se non riesce a pareggiare lo spirito che ci mettono le altre è un problema".