Cessione di Giovane, prosegue la trattativa. La Lazio può aumentare l’offerta

I contatti tra Lazio e Verona sono proseguiti anche oggi, nell'evidente volontà di chiudere presto l'affare. Alfredo Pedullà svela nuovi dettagli sulla trattativa per la cessione di Giovane. La Lazio, infatti, sarebbe disposta ad aumentare l'offerta per l'attaccante brasiliano fino a una cifra tra i 12 e i 13 milioni rispetto ai 10 inizialmente offerti.