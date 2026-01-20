Cessione di Giovane, prosegue la trattativa. La Lazio può aumentare l’offerta

I contatti tra Lazio e Verona sono proseguiti anche oggi, nell'evidente volontà di chiudere presto l'affare. Alfredo Pedullà svela nuovi dettagli sulla trattativa per la cessione di Giovane. La Lazio, infatti, sarebbe disposta ad aumentare l'offerta per l'attaccante brasiliano fino a una cifra tra i 12 e i 13 milioni rispetto ai 10 inizialmente offerti.
Contatti in corso tra il club di Lotito e l'Hellas, si cerca di trovare la quadra
Sul piatto anche il cartellino di Reda Belahyane. Il Verona vuole ottenere un valore complessivo di 18 milioni. Si sta dunque ancora trattando sul valore del centrocampista marocchino, che la Lazio stima in 10 milioni. Per questo la formula dell'inserimento dell'ex gialloblù nell'operazione è ancora da stabilire. L'interesse a chiudere il discorso c'è da ambo le parti, dunque a breve potrebbe arrivare l'intesa definitiva.
