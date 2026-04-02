hellas1903 news Cioffi: “Il Verona lotterà con la Fiorentina, l’Hellas non regala nulla”

gazzanet

Cioffi: “Il Verona lotterà con la Fiorentina, l’Hellas non regala nulla”

Cioffi: “Il Verona lotterà con la Fiorentina, l’Hellas non regala nulla” - immagine 1
L'ex tecnico gialloblù: "La squadra ha sempre giocato le partite, vuole fare bella figura"
Redazione Hellas1903

Gabriele Cioffi, ex allenatore del Verona, ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno della partita con la Fiorentina, al via alle 18, sabato, al Bentegodi.

Ha detto : "Il Verona se la lotterà sabato, anche se sembra ormai spacciato. Ma è lo stesso, loro lotteranno come sempre. Sarà una sfida insidiosa per la Fiorentina, perché il Verona vuole sempre fare bella figura. Non ti regala nulla. Il Verona ha provato sempre a giocarsi le partite, concedendo ma provando a stare davanti e non facendo le barricate”.

 

Leggi anche
Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina
Verona-Fiorentina, al Bentegodi arbitra Guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA