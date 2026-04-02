Gabriele Cioffi, ex allenatore del Verona, ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno della partita con la Fiorentina, al via alle 18, sabato, al Bentegodi.
hellas1903 news Cioffi: “Il Verona lotterà con la Fiorentina, l’Hellas non regala nulla”
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Cioffi: “Il Verona lotterà con la Fiorentina, l’Hellas non regala nulla”
L'ex tecnico gialloblù: "La squadra ha sempre giocato le partite, vuole fare bella figura"
Ha detto : "Il Verona se la lotterà sabato, anche se sembra ormai spacciato. Ma è lo stesso, loro lotteranno come sempre. Sarà una sfida insidiosa per la Fiorentina, perché il Verona vuole sempre fare bella figura. Non ti regala nulla. Il Verona ha provato sempre a giocarsi le partite, concedendo ma provando a stare davanti e non facendo le barricate”.
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