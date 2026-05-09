I lariani in corsa per l'Europa, arrivano al Bentegodi per evitare lo stesso sgambetto subito dalla Juve una settimana fa
Obiettivo 3 punti per Fabregas, una vittoria sarebbe fondamentale per confermare quantomeno l'Europa League e provare a lottare per la Champions nelle ultime giornate.
L'allenatore spagnolo avverte i suoi: "Non sarà facile, quando retrocedi c'è più dignità. Nessuno regala niente."
Di seguito il probabile undici titolare del Como per la partita di domani contro il Verona, in programma alle 12:30 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi:
(4-2-3-1):
Butez;
Smolcic, D. Carlos, Kempf, Valle;
Da Cunha, Perrone;
Diao, Nico Paz, Baturina,
Douvikas
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