Bernede: “Volevamo vincere, mi scuso coi tifosi, crediamo nella salvezza”

Il centrocampista: "Non è finita, una vittoria può cambiare tutto"

26 gennaio

Antoine Bernede interviene in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona con l'Udinese per 1-3.

"Oggi è stata una partita difficile, eravamo in casa e volevamo vincere davanti ai nostri tifosi - dice il centrocampista - mi scuso con loro, siamo molto delusi, volevamo vincere ed eravamo convinti di poterlo fare. Faremo di tutto per prepararci al meglio per la sfida contro il Cagliari.

Un problema mentale o fisico? Oggi dopo lo 0-1 siamo riusciti a rientrare in partita, ma questo è il calcio, non so se sia un problema fisico o mentale. Abbiamo tanti giocatori infortunati, ma nonostante questo oggi eravamo riusciti a riprenderla. Lavoreremo ancora di più per rifarci.

Crediamo nella salvezza? Ci crediamo, tutti ci credono nello spogliatoio. Non è finita, specialmente nelle prossime partite crediamo di poter vincere. Una vittoria può cambiare tutto, dobbiamo crederci di più ancora. Non penso che qualcuno dentro lo spogliatoio ci creda di meno. Faremo di tutto per cercare di salvare il Verona a partire dalle prossime partite. Possiamo vincere qualche partita in fila per cambiare tutto e salvare il Verona. Vogliamo salvare il Verona, la gente, la città e il club lo meritano".