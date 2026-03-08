Kieron Bowie, a segno per la prima volta con il Verona col gol decisivo per la vittoria a Bologna, commenta in conferenza stampa la gara dell'Hellas al Dall'Ara.
Bowie: "Mi sono riscattato, il primo gol è sempre speciale. Con Orban intesa ok"
Bowie: “Mi sono riscattato, il primo gol è sempre speciale. Con Orban intesa ok”
Lo scozzese: "Deve essere un punto di partenza per me e per la squadra"
"Come è stato questo primo gol in Serie A? Il lavoro dell'attaccante è segnare e realizzare il gol vittoria è molto soddisfacente, specie dopo alcune occasioni che avevo fallito. Il primo gol è sempre speciale. Ora deve essere un punto di partenza per me ma anche per la squadra. Dedico il gol alla mia famiglia.
Perché ho scelto il Verona? Gioco in una delle migliori 5 leghe europee ed era un mio obiettivo quando ero in Scozia. Sono contento per i tre punti e spero di poter continuare così.
L'intesa con Orban? Lo ringrazio molto per l'assist, ci stiamo trovando sempre meglio insieme".
