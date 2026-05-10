commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona col Como.

"Fa male non essere riusciti a segnare, abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra importante. La squadra ha difeso bene e attaccato. Sugli episodi: è un po' il film della stagione, questo VAR non ci fa esultare, purtroppo è andata così.

Brutto dirlo, ma sono molto contento di aver fatto questa esperienza. Non ho rammarico, non ho rimpianti per ciò che ho lasciato. Mi imputo forse le prime due settimane di gestione in cui potevo entrare più deciso. Il rimpianto grande è di non aver quasi mai avuto tutta la rosa a disposizione.

Il rammarico cresce vista la lotta di oggi? Le partite sono a sé, è indubbio che il valore del Como sia superiore al nostro. Ho capito che dovevamo stare più bassi e ripartire anche se non mi piace moltissimo come tipo di calcio, ma oggi poteva dare qualcosa in più. Ma siamo sempre a parlare delle solite cose. Mi dispiace per i ragazzi e per lo staff che ce l'hanno messa tutta anche oggi".

La decisione di lasciarlo fuori è definitiva? Presumo di sì, ha saltato tre partite, lo abbiamo lasciato fuori, sta andando avanti per il suo percorso e non ci sono le condizioni per farlo rientrare. Su Bowie: si è dato tanto da fare, ha fatto qualche gol, è un ragazzo che spero possa rimanere e che il Verona possa ripartire da lui".