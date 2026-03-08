Sammarco: “Gioia incredibile, successo meritato, ora dobbiamo prendere fiducia”

L'allenatore dell'Hellas: "Un booster di energia per tutti, adesso prepariamo al massimo la prossima"

Redazione Hellas1903 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 17:42)

Paolo Sammarco commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona a Bologna, la prima del suo corso come allenatore dell'Hellas.

"È una gioia incredibile perché sentivo il peso del momento. È un booster di energia per lo staff e per l'ambiente. Abbiamo fatto un'ottima partita, soffrendo il giusto contro un bel Bologna che veniva da un grande periodo.

Un nuovo punto di partenza? Me lo auguro. Spero che quello che stiamo facendo porti risultati ma anche compattezza. Abbiamo meritato il successo. La squadra sta crescendo e dobbiamo prendere fiducia da queste prestazioni. Ora dobbiamo prendere il buono di questa partita e preparare già al massimo la prossima sfida (in casa col Genoa) perché non abbiamo fatto nulla.

Harroui? Credo che stia dimostrando il suo reale valore. Aveva bisogno di continuità ma ha ancora margini di crescita. Lui come Gagliardini hanno fatto una grande prova".