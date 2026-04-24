Sammarco: “Orban non verrà convocato, Niasse out per il flessore, vogliamo fare punti”

Il tecnico del Verona: "Con Bowie e Sarr possiamo tornare a due punte, l'obbiettivo è tornare a vincere in casa"

Redazione Hellas1903 24 aprile - 11:30

Paolo Sammarco parla in conferenza stampa prima della sfida del Verona col Lecce.

"Orban? Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori - dice l'allenatore - questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato contro il Lecce. Ora ci siamo concentrati su questa partita e poi con la società capiremo che cosa fare.

Non è stata una settimana semplice. I risultati non stanno arrivando nonostante tutto ce la stiamo mettendo tutta. In questo momento parlare di prestazioni non è né bello né facile, ma siamo sempre stati dentro le partite e ci proveremo anche con il Lecce.

Per quanto riguarda il resto delle assenze, non ci sarà Niasse per un problema al flessore, Oyekoge probabilmente ha finito la stagione. Bowie e Suslov sono rientrati, hanno fatto due allenamenti. Possiamo tornare con le due punte perché anche Sarr è con noi da martedì. Possibilità di vedere Vermesan? E' un ragazzo interessante, con il Milan è entrato meglio di quanto mi aspettassi. E' un'opzione sia dall'inizio che a gara in corso".

Rimandare la retrocessione? E' una cosa che deve spingere la squadra a dare il massimo fino alla fine. Vogliamo tornare a fare punti, tornare a vincere in casa e soprattutto non retrocedere davanti ai nostri tifosi. Sono tutte cose che devono spingere i ragazzi a fare un qualcosa in più.

I punti parlano chiaro e sono mancati. La squadra però ha lottato anche domenica contro il Milan fino alla fine. Poi è chiaro che se non raccogli non è facile, ma la squadra si allena bene, fa le cose che deve fare e non vedo nessuno che si sta tirando indietro".

Bilancio personale? Assolutamente negativo a livello di punti, è evidente e non posso nascondermi. Noi come allenatori veniamo giudicati su quello. Personalmente però è un'esperienza incredibile, il potermi confrontare con allenatori che hanno vinto tantissimo è stato molto interessante e stimolante. Ho ancora tanto da imparare e fa tutto parte di un percorso di crescita".