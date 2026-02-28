Conte: “Bravi a portarla a casa, ma sappiamo di poter fare meglio”

L'allenatore del Napoli: "Oggi avevamo tutto da perdere"

Antonio Conte parla a Dazn dopo la vittoria del Napoli sul Verona al Bentegodi.

"Anche nelle difficoltà dobbiamo reagire e lottare per un posto tra le prime quattro. Tanti non sono nelle nostre situazioni ma in alcune migliori. Vogliamo lottare fino alla fine: bisogna giocare sempre per il massimo. Se vai in Champions è tutto un altro discorso, stiamo raschiando il fondo del barile per portare a casa punti. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa. Precedentemente meritavamo qualcosa in più a livello di prestazione, oggi ci portiamo tre punti a casa sapendo di poter fare meglio.

Il primo tempo è stato in gestione, abbiamo fatto circolare la palla molto lentamente. In queste partite poi un episodio di può cambiare tutto, lo avevo detto a fine primo tempo.

È stato importante non mollare fino alla fine. Siamo stati anche fortunati a fare il 2-1: quando segni al 96' devi considerare anche un po' di buona sorte. Potevamo fare meglio sul loro pareggio. Oggi sappiamo che niente è scontato e tutto può accadere".