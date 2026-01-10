hellas1903 news Coppa d’Africa, Algeria eliminata, Belghali torna a Verona

0-2 con la Nigeria, l'esterno del Verona potrà esserci con il Bologna
Non ce l'ha fatta l'Algeria ai quarti di finale della Coppa d'Africa. La selezione di Petkovic è stata eliminata dalla Nigeria con il risultato di 0-2 (reti di Osimhen e Adams nella ripresa) al Marrakech Stadium.

Rafik Belghali, che ha giocato titolare e fino al fischio finale anche in questa partita, può dunque tornare in Italia, dove lo aspetta il Verona. L'esterno dell'Hellas potrà dunque essere disponibile per il recupero di campionato contro il Bologna, che si giocherà giovedì prossimo 15 gennaio alle 18.30 al Bentegodi.

