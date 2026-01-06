hellas1903 news Coppa d’Africa, oggi Belghali in campo per gli ottavi con l’Algeria

Coppa d’Africa, oggi Belghali in campo per gli ottavi con l’Algeria

Il giocatore del Verona impegnato nella gara con la Repubblica Democratica del Congo
Redazione Hellas1903

Si gioca oggi l'ottavo di finale tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo.

In campo, dunque, Rafik Belghali, nella gara che si disputerà a Rabat, alle 17.

Chi passerà il turno giocherà sabato nei quarti con la Nigeria, che ha vinto per 4-0 con il Mozambico.

Se l'Algeria dovesse andare avanti nella partita di questo pomeriggio, dunque, Belghali salterebbe anche l'incontro del Verona con la Lazio, in programma domenica al Bentegodi.

 

