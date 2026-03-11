Cori a Bologna, il Verona: “L’accaduto non rappresenta in alcun modo l’intera tifoseria gialloblù”

"In riferimento agli episodi verificatisi domenica 8 marzo 2026 alla Stazione Centrale di Bologna, Hellas Verona FC prende fermamente le distanze e condanna senza alcuna ambiguità ogni comportamento, gesto o simbolo richiamante ideologie estremiste. Tali azioni sono del tutto incompatibili con i principi democratici e con i valori che lo sport, e il nostro Club in particolare, si impegna a rappresentare e promuovere.