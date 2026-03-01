Cremonese ko col Milan, Verona sempre a -9 dalla salvezza

Con la sconfitta della Cremonese in casa col Milan per 0-2 maturata negli ultimi minuti di gara (Pavlovic 89' e Leao 90+4'), la distanza dalla salvezza per il Verona resta sempre di 9 punti, indipendentemente dal risultato della Fiorentina di domani a Udine. Tutto ciò a 11 giornate alla fine del campionato.
Nulla cambia, tranne il numero di gare a disposizione, ne restano 11
