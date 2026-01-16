hellas1903 news Cremonese-Verona, allo Zini arbitra Arena

Cremonese-Verona, allo Zini arbitra Arena

Cremonese-Verona, allo Zini arbitra Arena - immagine 1
Il direttore di gara di Torre del Greco designato per la partita di lunedì
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Cremonese-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)

Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

IV uomo: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)

AVAR: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

fonte: hellasverona.it

