Sono stati designati i direttori di gara di Cremonese-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.
hellas1903 news Cremonese-Verona, allo Zini arbitra Arena
gazzanet
Cremonese-Verona, allo Zini arbitra Arena
Il direttore di gara di Torre del Greco designato per la partita di lunedì
Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)
IV uomo: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)
AVAR: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA