US Cremonese ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Cremonese-Hellas Verona, 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 19 gennaio (ore 18.30) allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.
Cremonese-Verona, i biglietti per la partita
INIZIO PREVENDITA
La prevendita relativa al Settore Ospiti (2.436 posti) sarà attiva dalle ore 12 di oggi, martedì 13 gennaio, e lo sarà fino alle ore 19 di domenica 18 gennaio.
DOVE ACQUISTARE
- Online sul sito Ticketone - CLICCA QUI
- Punti vendita Ticketone - CLICCA QUI
PREZZI
- Intero: €30 + commissioni
- Under 18: €20 + commissioni
- Under 14: €15 + commissioni
RESTRIZIONI
Vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Verona per il Settore Ospiti e solo sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC.
Per questa gara non è possibile cedere il biglietto a terze persone.
INFO UTILI
I tifosi ospiti potranno prenotare un parcheggio nei pressi dello Stadio 'Giovanni Zini' QUI, oppure pagare al momento dell'arrivo in caso i posti siano ancora disponibili.
I cancelli saranno aperti da 5 ore prima del fischio d'inizio a 2 ore dal termine della gara.
ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI
La richiesta di accredito per i posti riservati ai diversamente abili (e, se aventi diritto, ai loro accompagnatori) dovrà pervenire dalle ore 12 di martedì 13 gennaio fino alle ore 12 di giovedì 15 gennaio 2026 alla US Cremonese esclusivamente tramite il form compilabile QUI.
REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO 'GIOVANNI ZINI' E DOCUMENTI UTILI
Il regolamento d'uso dello stadio 'Giovanni Zini' di Cremona è consultabile QUI.
I moduli per la richiesta di autorizzazione per l'ingresso di striscioni, tamburi, megafoni, e bandiere sono disponibili QUI.
fonte: hellasverona.it
