Cremonese-Verona, i biglietti per la partita

US Cremonese ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Cremonese-Hellas Verona , 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma lunedì 19 gennaio (ore 18.30) allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.

La prevendita relativa al Settore Ospiti (2.436 posti) sarà attiva dalle ore 12 di oggi, martedì 13 gennaio, e lo sarà fino alle ore 19 di domenica 18 gennaio.