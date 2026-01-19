Queste le formazioni ufficiali di Cremonese e Verona:
hellas1903 news Cremonese-Verona, le formazioni ufficiali. Tridente Giovane-Orban-Sarr
gazzanet
Cremonese-Verona, le formazioni ufficiali. Tridente Giovane-Orban-Sarr
Perilli tra i pali, debutta Lirola
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino
Allenatore: Davide Nicola
VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto) e Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)
© RIPRODUZIONE RISERVATA