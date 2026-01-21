Sacha Tavolieri, giornalista belga esperto di calciomercato, dà notizia di due interessamenti del Verona per la difesa.
Dal Belgio: interesse del Verona per Redouane Halhal e Ulisses Garcia
Il Verona cerca nuovi difensori
Si tratta di Ulisses Garcia, trentenne esterno sinistro svizzero-capoverdiano in uscita dall'Olympique Marsiglia, e di Redouane HalHal, difensore centrale marocchino di 22 anni del Mechelen, società dalla quale l'Hellas prese lo scorso agosto Rafik Belghali.
Per il primo (foto sotto) si tratterebbe il prestito, per Halhal, che ha altri club che lo seguono, una cessione definitiva (valore del cartellino di circa 2 milioni di euro).
