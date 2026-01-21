hellas1903 news Dal Belgio: interesse del Verona per Redouane Halhal e Ulisses Garcia

gazzanet

Dal Belgio: interesse del Verona per Redouane Halhal e Ulisses Garcia

Dal Belgio: interesse del Verona per Redouane Halhal e Ulisses Garcia - immagine 1
Il Verona cerca nuovi difensori
Redazione Hellas1903

Sacha Tavolieri, giornalista belga esperto di calciomercato, dà notizia di due interessamenti del Verona per la difesa.

Si tratta di Ulisses Garcia, trentenne esterno sinistro svizzero-capoverdiano in uscita dall'Olympique Marsiglia, e di Redouane HalHal, difensore centrale marocchino di 22 anni del Mechelen, società dalla quale l'Hellas prese lo scorso agosto Rafik Belghali.

Per il primo (foto sotto) si tratterebbe il prestito, per Halhal, che ha altri club che lo seguono, una cessione definitiva (valore del cartellino di circa 2 milioni di euro).

Dal Belgio: interesse del Verona per Redouane Halhal e Ulisses Garcia- immagine 2
GETTY IMAGES - Ulisses Garcia
Leggi anche
Quanto pesa la Coppa d’Africa sul Verona? Cosa dicono i dati (e la differenza...
Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”

© RIPRODUZIONE RISERVATA