Date e orari delle prime tre gare di marzo del Verona

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 28a alla 30a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Nessuna partita serale, col Genoa a pranzo
28ª GIORNATA
Bologna-Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15) - DAZN
29ª GIORNATA
Hellas Verona-Genoa (domenica 15 marzo, ore 12.30) - DAZN
30ª GIORNATA
Atalanta-Hellas Verona (domenica 22 marzo, ore 15) - DAZN
