Date e orari delle prime tre gare di marzo del Verona

Nessuna partita serale, col Genoa a pranzo
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 28a alla 30a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

28ª GIORNATA

Bologna-Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15) - DAZN

29ª GIORNATA

Hellas Verona-Genoa (domenica 15 marzo, ore 12.30) - DAZN

30ª GIORNATA

Atalanta-Hellas Verona (domenica 22 marzo, ore 15) - DAZN

