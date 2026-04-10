hellas1903 news D’Aversa: “Con il Verona secondo match ball per la salvezza, dobbiamo vincere”

gazzanet

D’Aversa: “Con il Verona secondo match ball per la salvezza, dobbiamo vincere”

D’Aversa: “Con il Verona secondo match ball per la salvezza, dobbiamo vincere” - immagine 1
Ił tecnico granata: "Abbiamo colto risultati e soddisfazioni, serve continuare"
Redazione Hellas1903

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa della gara dei granata con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Tutti dobbiamo ragionare su cosa si è fatto in questo periodo per avere prestazioni e risultati, ora si continua a lavorare duramente per toglierci soddisfazioni. Dobbiamo ancora raggiungere l'obiettivo, giochiamo per salvarci".

Poi: "Domani è il secondo match ball per l'obiettivo. Abbiamo superato lo step della vittoria fuori casa, così abbiamo più convinzione, entusiasmo e consapevolezza. Abbiamo il dovere di cercare di vincere domani, lo impone questa maglia, e per raggiungere quel primo obiettivo: se lo meritano club, tifosi e e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando".

Leggi anche
Lotta salvezza, arriva uno scontro diretto, Pisacane in bilico, il Lecce a Bologna
Torino, la probabile formazione contro il Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA