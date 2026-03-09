De Rossi: “Col Verona fare una partita seria, sennò sarò stato un pessimo allenatore”

"È una vittoria importantissima per la classifica - ha detto l'allenatore dei rossoblù - ora siamo a sei punti ma ci vuole un attimo a tornare nella mischia. Domenica avremo un avversario difficilissimo, contro una squadra che ha rischiato di far punti a Napoli e ha vinto a Bologna. Questa squadra dà sempre tutto. Abbiamo una sfida difficile contro un avversario battezzato da tutti come retrocessa ma che ha messo in difficoltà il Napoli. Se non faremo una partita seria a Verona vuol dire che sarò stato un pessimo allenatore in settimana".