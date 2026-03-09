Daniele De Rossi dopo la vittoria del Genoa sulla Roma ha parlato anche del prossimo impegno della sua squadra, domenica prossima al Bentegodi alle 12.30.
hellas1903 news De Rossi: “Col Verona fare una partita seria, sennò sarò stato un pessimo allenatore”
L'allenatore: "Hellas avversario difficilissimo che ha messo in difficoltà il Napoli e vinto a Bologna"
"È una vittoria importantissima per la classifica - ha detto l'allenatore dei rossoblù - ora siamo a sei punti ma ci vuole un attimo a tornare nella mischia. Domenica avremo un avversario difficilissimo, contro una squadra che ha rischiato di far punti a Napoli e ha vinto a Bologna. Questa squadra dà sempre tutto. Abbiamo una sfida difficile contro un avversario battezzato da tutti come retrocessa ma che ha messo in difficoltà il Napoli. Se non faremo una partita seria a Verona vuol dire che sarò stato un pessimo allenatore in settimana".
