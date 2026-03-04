hellas1903 news Difesa Verona, con Bella-Kotchap si ferma anche Slotsager

Difesa Verona, con Bella-Kotchap si ferma anche Slotsager

Lesioni muscolari sia per il tedesco che per il danese. Tempi di recupero da valutare
Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55’ della partita Hellas Verona-Napoli giocata sabato 28 febbraio al ‘Bentegodi’, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Il Club comunica inoltre che, nella stessa partita, il calciatore Tobias Slotsager ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro.

I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici.

