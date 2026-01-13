Il Casms: divieto di trasferta a Verona per i tifosi del Bologna

Ora è ufficiale: la trasferta di giovedì a Verona è stata vietata a tutti i residenti nella provincia di Bologna .

Così ha deciso il Casms, l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che in seguito agli episodi relativi nel corso dell'ultima trasferta dei tifosi del Bologna a Como ha deciso di vietare la trasferta. Non a tutti però: i tifosi rossoblù residenti fuori provincia potranno regolarmente seguire la squadra.

– divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti nella Provincia di Bologna con annullamento e rimborso dei biglietti di accesso allo stadio eventualmente già venduti.

Tutti i tifosi residenti nella provincia di Bologna che avessero già acquistato il biglietto online si vedranno annullare e rimborsare automaticamente il titolo mentre coloro che hanno fatto l’acquisto in un punto vendita Ticketone si dovranno recare nel medesimo punto vendita entro le ore 15 di giovedì 15 gennaio presentando il biglietto in originale per chiederne il rimborso.