Dal 28 dicembre a oggi
gazzanet
Due mesi, 11 partite, un disastro: così il Verona è crollato
Ormai due mesi dopo, il Verona è andato a fondo.
In questo periodo, l'Hellas ha giocato 11 partite, raccogliendo soltanto 3 punti. Era a 12, ora è a 15. Ha perso otto volte, pareggiando tra gare (con il Napoli, la Cremonese e il Pisa). Un disastro.
Sono 6 i gol fatti, 24 quelli subiti, con la differenza reti che segna -18.
Un tragitto che ha spedito i gialloblù sempre più in basso. Nel frattempo, c'è stato anche l'esonero di Paolo Zanetti, sostituito da Paolo Sammarco, che però non ha cambiato l'andamento della squadra, condizionata da molti errori e tanti infortuni.
Questo il resconto complessivo.
28 dicembre
Milan-VERONA 3-0
4 gennaio
VERONA-Torino 0-3
7 gennaio
Napoli-VERONA 2-2
11 gennaio
VERONA-Lazio 0-1
15 gennaio
VERONA-Bologna 2-3
19 gennaio
Cremonese-VERONA 0-0
26 gennaio
VERONA-Udinese 1-3
31 gennaio
Cagliari-VERONA 4-0
6 febbraio
VERONA-Pisa 0-0
15 febbraio
Parma-VERONA 2-1
20 febbraio
Sassuolo-VERONA 3-0
Vinte 0
Pareggiate 3
Perse 8
Punti 3
Gol fatti 6
Gol subiti 24
Differenza reti -18
© RIPRODUZIONE RISERVATA