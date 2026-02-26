hellas1903 news Due mesi, 11 partite, un disastro: così il Verona è crollato

gazzanet

Due mesi, 11 partite, un disastro: così il Verona è crollato

Due mesi, 11 partite, un disastro: così il Verona è crollato - immagine 1
Con otto sconfitte e tre pareggi, senza vittorie, l'Hellas è andato a picco
Redazione Hellas1903

Dal 28 dicembre a oggi

Ormai due mesi dopo, il Verona è andato a fondo.

In questo periodo, l'Hellas ha giocato 11 partite, raccogliendo soltanto 3 punti. Era a 12, ora è a 15. Ha perso otto volte, pareggiando tra gare (con il Napoli, la Cremonese e il Pisa). Un disastro.

Sono 6 i gol fatti, 24 quelli subiti, con la differenza reti che segna -18.

Un tragitto che ha spedito i gialloblù sempre più in basso. Nel frattempo, c'è stato anche l'esonero di Paolo Zanetti, sostituito da Paolo Sammarco, che però non ha cambiato l'andamento della squadra, condizionata da molti errori e tanti infortuni.

Questo il resconto complessivo.

28 dicembre

Milan-VERONA 3-0

4 gennaio

VERONA-Torino 0-3

7 gennaio

Napoli-VERONA 2-2

11 gennaio

VERONA-Lazio 0-1

15 gennaio

VERONA-Bologna 2-3

19 gennaio

Cremonese-VERONA 0-0

26 gennaio

VERONA-Udinese 1-3

31 gennaio

Cagliari-VERONA 4-0

6 febbraio

VERONA-Pisa 0-0

15 febbraio

Parma-VERONA 2-1

20 febbraio

Sassuolo-VERONA 3-0

Vinte 0

Pareggiate 3

Perse 8

Punti 3

 

Gol fatti 6

Gol subiti 24

Differenza reti -18

 

Leggi anche
Verona, col Napoli torna Valentini. Gagliardini sì, Bernede no
Verona-Napoli, al Bentegodi arbitra Colombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA