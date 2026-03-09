È mancato Andrea Sambugaro. Ciao “Sambu”, stimatissimo collega e tifoso gialloblù

Giornalista e pittore, ha seguito l'Hellas per lavoro e per passione

Apprendiamo con profonda tristezza che ci ha lasciato Andrea Sambugaro, stimatissimo collega, già a capo della redazione sportiva del giornale L'Arena. Di lui ricordiamo la pacatezza e la fermezza nello svolgimento del suo lavoro, la disponibilità al confronto anche coi colleghi più giovani e il suo sorriso da persona buona qual era.

Tifoso vecchio stampo del Verona, "sono tornato ad andare in curva, mi diverto", mi disse qualche tempo fa, preoccupato per la malattia scoperta che ha affrontato con grande coraggio e alla quale aveva dedicato un libro: "Ti scrivo un Wathsapp". Poliedrico, Andrea è stato anche un apprezzato pittore. Scrisse, nell'ottobre 2024, con la sua consueta ironia questo post su Facebook:

"Momenti di gloria.

Un signore è entrato alla mia mostra a San Zeno. Ero solo, seduto sulla panca. Mi ha chiesto: "Sei tu il pittore?". "Sì".

"Te te passi via, eh?". "Sì".

"Eh, bisogna far vègnar sera".

Senza degnare di uno sguardo i miei quadri, se ne è andato senza salutarmi. I miei quadri ci hanno riso su. Io pure".

Alla famiglia di Andrea, al figlio Matteo, va tutta la nostra vicinanza e il nostro affettuoso abbraccio. (A.S.)