hellas1903 news Edmundsson: “Crediamo nella salvezza, bella la prima vittoria”

gazzanet

Edmundsson: “Crediamo nella salvezza, bella la prima vittoria”

Edmundsson: “Crediamo nella salvezza, bella la prima vittoria” - immagine 1
Il difensore del Verona: "Sappiamo che sarà difficile. Sento di poter fare la differenza"
Redazione Hellas1903

Andrias Edmundsson ha parlato con Kvf.fo.

Ha detto il difensore del Verona, arrivato in gialloblù durante il mercato invernale e sempre titolare quando è all'Hellas: "È stato molto bello ottenere la prima vittoria. Siamo stati sfortunati a non aver segnato più gol di quanti ne abbiamo fatti. Ma oggi giochiamo per creare più occasioni importanti e siamo anche determinati nelle situazioni decisive. Sento di fare la differenza e di poter tenere il passo anche con i migliori, quindi è una bella sensazione”.

Poi: “Crediamo che ci salveremo in Serie A, ma sappiamo anche che sarà difficile. Ma scendiamo in campo per vincere ogni partita”.

Leggi anche
Genoa, col Verona torna Norton-Cuffy, Masini squalificato. Attesi 2000 tifosi ospiti
Verona, dieci partite da giocare. Sei sono con le big della Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA