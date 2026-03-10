Andrias Edmundsson ha parlato con Kvf.fo.
Edmundsson: “Crediamo nella salvezza, bella la prima vittoria”
Il difensore del Verona: "Sappiamo che sarà difficile. Sento di poter fare la differenza"
Ha detto il difensore del Verona, arrivato in gialloblù durante il mercato invernale e sempre titolare quando è all'Hellas: "È stato molto bello ottenere la prima vittoria. Siamo stati sfortunati a non aver segnato più gol di quanti ne abbiamo fatti. Ma oggi giochiamo per creare più occasioni importanti e siamo anche determinati nelle situazioni decisive. Sento di fare la differenza e di poter tenere il passo anche con i migliori, quindi è una bella sensazione”.
Poi: “Crediamo che ci salveremo in Serie A, ma sappiamo anche che sarà difficile. Ma scendiamo in campo per vincere ogni partita”.
