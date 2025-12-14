Fiorentina nella bufera, silenzio stampa e in ritiro da stasera

La Fiorentina si lecca le ferite. L'ennesima sconfitta di oggi col Verona è stata la più pesante in assoluto in una situazione già molto complessa e la società ha dapprima deciso di osservare il silenzio stampa, per poi aggiungere anche la comunicazione del ritiro previsto per la squadra già da questa sera e fino a data da destinarsi.
Il club viola si chiude nel silenzio dopo l'ennesima sconfitta
Contestata dai suoi tifosi a fine primo tempo e a fine gara ("Fate ridere" il coro più cantato), la Viola vive un momento calcisticamente drammatico dal quale sembra non poter uscire. La curva, al fischio finale, ha abbandonato gli spalti e la squadra si è presentata ai tifosi trovando solo quelli rimasti in parterre.
